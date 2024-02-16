Буданов назвал две цели войск РФ в Украине до выборов Путина
У оккупантов две цели до президентских выборов в России. В частности, захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин", - отметил Буданов.
По мнению руководителя ГУР, Россия привязана к определенным символам. По его словам, наиболее вероятными целями врага являются Купянск и Авдеевка. Диктатор Владимир Путин до выборов хочет захватить Авдеевку.
"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Затем до 28 января. Потом до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика - менять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют!" - добавил он.