Буданов назвал две цели войск РФ в Украине до выборов Путина

У оккупантов две цели до президентских выборов в России. В частности, захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин" , - отметил Буданов.

По мнению руководителя ГУР, Россия привязана к определенным символам. По его словам, наиболее вероятными целями врага являются Купянск и Авдеевка. Диктатор Владимир Путин до выборов хочет захватить Авдеевку.