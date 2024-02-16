Украина вернула тела 58 павших военных - Координационный штаб

Украина вернула тела 58 павших украинских военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших" , – говорится в сообщении.

После идентификации тела погибших передадут родным для погребения.

В штабе отметили, что павшие военные были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГСЧС Украины, других представителей структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также выразили особую благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.