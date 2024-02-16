В Германии задержали уже троих человек из-за гибели 17-летнего украинца

В Германии задержали всего трех человек, которых считают причастными к гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом заявили в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Европейская правда.

Утром 16 февраля выполнили ордера на арест 14-летнего подростка из Герне родом из Греции, а также 14-летнего и 15-летнего парней родом из Сирии, проживающих в Гельзенкирхене. Двое из этих подростков фигурировали и в первых сообщениях.

Их подозревают в причастности к убийству, покушению на убийство и нанесении серьезных телесных повреждений.

14-летнего парня после первого задержания отпускали, поскольку доказательств для содержания под стражей на тот момент было недостаточно.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, вечером 10 февраля 17-летнему украинцу нанесли серьезные ранения на автобусной остановке в городе Оберхаузен, в результате которых он скончался в больнице. Полиция установила, что этому предшествовала ссора с группой молодых людей, которая началась в автобусе и затем продолжилась на остановке.