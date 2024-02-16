ГУР установило причастных к отравлению жены Буданова

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны, и намекает, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории РФ.﻿﻿ Об этом он заявил в интервью французскому изданию Liberation, сообщает Украинская правда.

"Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут" , – сказал Буданов. ﻿

На вопрос, знаете ли вы, кто несет ответственность за это отравление, Буданов лаконично ответил "Конечно, знаю!".