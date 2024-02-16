Зеленский подписал с Шольцем соглашение о "гарантиях безопасности"

Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, сообщает Европейская правда.

Детали будут обнародованы после брифинга Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцом, который запланирован на 12:45 по Берлину.

Перед этим Офис президента сообщил, что встреча Зеленского и Шольца началась и по ее итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве безопасности Украины и ФРГ.

"По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и ФРГ" , – отмечают в коммюнике.

Зеленский и Шольц обсудят "дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах", а также поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

Упоминания о возможности подписания соглашения в рамках визита Зеленского в Берлин появились также в западных СМИ. Из них следует, что речь идет о соглашении по продлению рамочной декларации G7 о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которое подписали на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Подписание соглашения планируется с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.

К этому времени в рамках декларации было подписано одно двустороннее соглашение – с Соединенным Королевством.