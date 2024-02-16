В России заявили о смерти Навального в колонии

В российские исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причина смерти устанавливается. Об этом заявили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.