Шольц прокомментировал подписание соглашения о "гарантиях безопасности" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал подписание с Украиной двустороннего соглашения о сотрудничестве по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины, сообщает Европейская правда.

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг" , – отметил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину против российской агрессии.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Подписание соглашения планируется с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.