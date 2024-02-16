Украина запустит контейнерные караваны из барж на Дунае – Мининфраструктуры

Госкомпания "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай, как альтернативу заблокированным логистическим маршрутам на западной границе. Об этом заявили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, сообщает Лига.Бизнес.

Дунайское пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца.

Помимо перевозки, УДП обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров для формирования первых караванов.

В прошлом году УДП реализовало масштабную ремонтную программу – в эксплуатации 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.

"Ресурсов и возможностей, чтобы перехватить поток контейнеров по автотранспорту, у Дунайского пароходства достаточно", — прокомментировали в министерстве.