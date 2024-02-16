Туск хочет решить вопрос экспорта украинской агропродукции на уровне ЕС

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил о том, что намерен на уровне Европейского Союза решить вопрос "неравной конкуренции" с агропродукцией, поступающей из Украины. Об этом он сказал после встречи с премьером Финляндии Петтери Орпо, сообщает Европейская правда.

"Мы должны будем принять решение в Польше, чтобы защитить польское сельское хозяйство перед лицом неравной конкуренции с агропродукцией, поступающей из-за восточной границы, преимущественно из Украины. Я буду вмешиваться на европейском уровне" , – отметил Туск.

По его словам, он проинформировал премьер-министра Финляндии о ситуации в польском сельском хозяйстве и на польско-украинской границе.

Накануне глава украинского правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.