В Кремле прокомментировали информацию о смерти Навального

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на сообщение российских тюремщиков о якобы смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и заявил, что причины должны выяснить медики. В то же время, у команды Навального пока нет подтверждения смерти оппозиционера, сообщает Украинская правда.

"ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний, - ред.) предпринимает все шаги, которые нужно предпринимать в такой ситуации, по всем правилам" , – сказал Песков.

По словам Пескова, ФСИН занимается всеми проверками и здесь особых поручений не требуется

Также пресс-секретарь президента России заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медики.

В то же время, команда Навального отмечает, что несмотря на сообщение ФСИН о смерти Навального, 2жодних подтверждений этого пока нет".

Сейчас адвокат Навального вылетает в Харп: "Как только будет какая-то информация, мы ее сообщим".

Напомним, 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.