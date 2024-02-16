Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины

Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи, это 1,1 млрд евро. Это 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч амуниции, две системы Skynex и ракеты для IRIS-T" , - заявил Шольц.

Он также заявил, что Германия в этом году предусмотрела на помощь Украине 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - на следующие годы.

Шольц подчеркнул, что Германия является второй страной среди партнеров с помощью Украины.