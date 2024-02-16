Зеленский отреагировал на смерть Навального: Его убил Путин

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского диссидента Алексея Навального в тюрьме 16 февраля. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Лига.net.

По его словам, очевидно, что Навальный убит диктатором Владимиром Путиным.

"Как и тысячи запытанных и замученных этим существом. Ему все равно, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что Путин "не должен сохранить ничего".

"Должен все проиграть, все потерять и ответить за совершенное" , — резюмировал глава государства.

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.