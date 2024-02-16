ВСУ отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке для сохранения жизней – Тарнавский

Украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

"После многих месяцев противостояния, командование ОСГВ приняло решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки" , – сообщил командующий.

Тарнавский отметил, Тактически занятие этих позиций "не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции".