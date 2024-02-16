Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Обновлено)

Во всех областях Украины днем 16 февраля объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения" , – говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о ракетах в направлении Полтавщины.

Обновлено в 15:12. "Суспільне" сообщает﻿ о взрывах в Миргородском и Кременчугском районах Полтавской области.

В 15:38 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.