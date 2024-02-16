Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Обновлено)
Во всех областях Украины днем 16 февраля объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения", – говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы сообщали о ракетах в направлении Полтавщины.
Обновлено в 15:12. "Суспільне" сообщает о взрывах в Миргородском и Кременчугском районах Полтавской области.
В 15:38 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.