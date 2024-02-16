Зеленский о ситуации в Авдеевке: Жизнь защитников – самое главное

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины. ﻿﻿Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Украинская правда.

"Что касается Авдеевки – ситуация не первый день (сложная – ред.). Мы помним, что делает Россия с нашими городами и селами: они не успокоятся, пока полностью не разрушат все живое, что там есть.

Наши люди, наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед. Я детально понимаю, что там происходит. На контакте с военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие" , – отметил президент.

Зеленский отметил, что нужно обходиться как можно меньшими потерями. Военное руководство получает от президента именно такой сигнал, а уже "на поле боя профессиональные люди – они знают, что делать", сказал Зеленский.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Telegram, что "после многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки".