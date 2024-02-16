В Авдеевке против ВСУ воюют не менее 15 тысяч оккупантов – Третья штурмовая

Против бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады на участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч оккупантов, несмотря на потери россиян ситуация остается чрезвычайно тяжелой, сообщает Украинская правда.

"Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке - не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника.

Весомые потери сейчас несет и 30-я омсбр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии. Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой" , – сообщили в бригаде.

По имеющимся данным 3-й штурмовой, силы оккупантов на этом участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии.

Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады РФ из состава 2-й общевойсковой армии.

Против украинских сил возле Авдеевки воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ (главное управление Генштаба ВС РФ), осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводящий диверсии, а также корректирующий удары авиации и артиллерии.