Тарнавский: В Авдеевке нет заблокированных подразделений ВСУ, оборона продолжается

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Тарнавский в T﻿﻿elegram.

"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город".

Командующий также рассказал о ситуации в Авдеевке в целом по состоянию на 15:00 пятницы.

По его словам, Авдеевское направление - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Россияне наносят массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращают штурмы одновременно с нескольких направлений.

Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает. По поручению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

По информации Тарнавского, российская армия в районе Авдеевки несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек - больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа - результат боевой работы украинских войск. Только за сутки здесь было ликвидировано до 500 россиян.

"Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и вызвал пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Держим строй! Победим!"

Что предшествовало:

Ранее Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.

А президент Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.