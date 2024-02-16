МИД Украины назвал неприемлемыми последние антиукраинские акции в Польше и призвал польские власти предотвращать противоправные действия против украинских грузов и должным образом реагировать на риторику, которая наносит вред двусторонним отношениям, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном представителем МИД Олегом Николенко.

По словам спикера, последними примерами таких антиукраинских акций стали особенно радикальные проявления – порча украинского зерна на границе и вчерашняя демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.

"Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности.

Украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное", – заявил Николенко.

Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут лишь подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию, отметил спикер.

"Украина глубоко благодарна как польской власти, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России. Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

Ожидаем, что аналогичного подхода будет придерживаться и власть Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит вред двусторонним отношениям", – говорится в заявлении.

Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой имеет общее европейское будущее, добавил Николенко.

Накануне глава правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Между тем, в Госпогранслужбе предполагают, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.