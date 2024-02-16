Кулеба о смерти Навального: он не первая жертва путинского режима

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя смерть российского оппозиционера Алексея Навального, напомнил, что он не первая жертва путинского режима в России, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

Глава МИД перечислил имена других критиков Кремля, которые были убиты – в частности, журналистку Анну Политковскую, политзаключенного Сергея Магнитского, бывшего разведчика Александра Литвиненко и оппозиционера Бориса Немцова.

"Это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков. После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это поощряло его продолжать убивать людей", – добавил Кулеба.

В этом контексте он вспомнил об отдельных призывах "услышать Путина и вести с ним переговоры".

"Пришло время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок", – подчеркнул министр.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Между тем Евросоюз и вице-президент США Камала Харрис обвинили в смерти Навального российский режим.