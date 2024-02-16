Херсонскую область закрыли для иностранцев: полный перечень городов

В Херсонской области сегодня, 16 февраля, расширили список населенных пунктов, в которые запрещен свободный въезд для иностранных волонтеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Дополнен перечень населенных пунктов Херсонской области, в которые запрещен въезд представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - говорится в заявлении.

В какие села и города нельзя будет попасть

Отмечается, что теперь запрет распространяется на Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотяжинка, Ивановка, Тяжинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Мыловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокоровка, Новоалександровка, Крупица, Шляховое, Ромашково, Первомайское, Гончарное, Разлив, Томина Балка, Новодмитровка, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Александровка и микрорайон "Корабел" города Херсон.

Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области.

"Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в опасные громады не будут пускать иностранных граждан", - отметил первый заместитель начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

Напомним, 1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.