Зеленский прибыл во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 февраля, вечером прилетел во Францию с визитом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает BFMTV в Twitter.

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как глава украинского государства выходит из самолета в аэропорту "Орли" под Парижем.

Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT — BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024

Президента Зеленского встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Визит Зеленского в Германию и Францию

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уже посетил Германию. Там он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе своего визита глава украинского государства подписал с Германией соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны. Более детально о документе можете узнать в материале РБК-Украина.

Также Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,1 млрд евро. В него войдут гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

После того, как Зеленский посетил Германию, у него был запланирован визит во Францию. Там он, вероятнее всего, подпишет аналогичное соглашение о гарантиях безопасности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.