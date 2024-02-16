WP узнало детали спецоперации Кремля по дестабилизации Украины

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации президента Владимира Зеленского, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на кремлевские документы, предоставленные спецслужбой одной из стран Европы.

Кампанию по дезинформации Кириенко начал разрабатывать после успешного наступления украинских сил на Харьковщине и Херсонщине. Она действовала в двух направлениях: один был направлен на Европу, другой – непосредственно на дестабилизацию Украины.

Ключевыми целями кампании, согласно документам Кремля, были дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и "дезориентация украинского населения". Для распространения информации в Украине решили выбрать соцсети, прежде всего Telegram, и избегать откровенно пророссийских нарративов.

Прежде всего кремлевские стратеги стремились снизить рейтинги членов команды Зеленского, правительства и командования Вооруженных Сил Украины, а также увеличить количество отставок и конфликтов в украинской власти. Также предлагалось преувеличивать потери украинских сил.

Свой "прогресс" политтехнологи Кириенко измеряли охватом своих вбросов в соцсетях и собственными опросами в Украине, хотя непонятно, как они их осуществляли, отмечает WP. К примеру, в материале упоминается продвижение Кремлем сообщений о том, что "Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины", или что "Зеленский держится за власть".

"Европейское" направление кампании было прежде всего направлено на то, чтобы статьи западных СМИ попадали в Украину, свидетельствуют документы. Часть этой операции под названием Doppleganger – в рамках которой РФ создавала копии сайтов европейских правительств и СМИ – разоблачили еще в прошлом году.

В то же время, добавляет Washington Post, пока даже собственные опросы Кремля не показали, что его кампания достигла существенного эффекта: рейтинг Зеленского хоть и упал, но не обвалился.

Но собеседник в европейской разведке сказал газете, что "самое трудное время еще впереди".

"Россия выжила и готовит новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта; во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру; и, в-третьих, эта кампания по дестабилизации", – пояснил он.

Также источник WP обеспокоен потенциальным влиянием дипфейков, которые начали продвигать в украинском сегменте с начала года. Хотя пока они не имели значительного влияния, есть опасения, что это была лишь часть испытания Кремлем новой технологии.