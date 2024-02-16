Данилов: Россия начинает операцию по дестабилизации внутренней ситуации в Украине

Россия начинает большой проект по дестабилизации внутренней ситуации в Украине, одним из пунктов которого является манипуляция на тему выборов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Российская Федерация сейчас начинает большой проект по дестабилизации ситуации на территории Украины. Один из пунктов этого проекта – попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе. У России нет физической способности победить Украину военным путем, поэтому вопрос внутренней дестабилизации – номер один для Кремля", – сказал Данилов.

По его убеждению, в России будут делать все возможное и невозможное, чтобы дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины, в частности Президента Владимира Зеленского.

"Это настоящая операция по дестабилизации ситуации в Украине. Мы знаем название этой операции. Понимаем, кто за ней стоит", – подчеркнул секретарь СНБО .

В этом контексте он отметил, что существует проблема в связи с социальными сетями, позволяющими сохранять анонимность, через которые и распространяют большинство фейков и дезинформации.

"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизационные нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении – нейтрализации угроз – активно работают наши спецслужбы", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что проведение выборов в ходе войны запрещает украинское законодательство.

"Если кто-то хочет сделать "эксперимент" по расшатыванию общества, он может попытаться инициировать проведение выборов на территории Украины. Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и будут заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", – сказал Данилов.

Как сообщалось, согласно Конституции Украины очередные парламентские выборы должны состояться в октябре 2023 года, президентские – весной 2024 года. Однако действие на территории государства правового режима военного положения усложняет проведение выборов.