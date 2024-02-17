ISW: ВСУ осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что сейчас украинские подразделения "осуществляют относительно контролируемый отход" из Авдеевки, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил ночью 17 февраля, что он приказал украинским силам в Авдеевке отойти на более выгодные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения и сохранить жизни украинских военнослужащих.
Российские источники утверждают, что украинские войска массово отходят, и что отход украинских войск становится все более хаотичным и затратным. Однако, ISW не наблюдал никаких визуальных доказательств массового или хаотичного отхода украинских войск, а постоянное незначительное продвижение российских войск в Авдеевке и вокруг нее позволяет предположить, что украинские войска в настоящее время осуществляют относительно контролируемый отход из населенного пункта.
Также российские источники утверждают, что войска РФ также продвинулись на востоке Авдеевки к юго-западной окраине Авдеевки, далее на юг вдоль улицы Грушевского и на запад от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, по которым украинские войска снабжают позиции на востоке и юге Авдеевки.
Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты близки к тому, чтобы перерезать или уже перерезали одну из грунтовых дорог, соединяющую Авдеевку с Ласточкино (к западу от Авдеевки).
Российские источники утверждали, что захватчики близки к окружению остальных украинских сил в центральной, восточной и южной частях Авдеевки, а один российский блогер утверждал, что чуть больше километра отделяет российские позиции на западной окраине Авдеевки от российских позиций на юге Авдеевки.
Сейчас ISW оценивает, что примерно три с половиной километра отделяют российские позиции в этих двух районах, опираясь на имеющиеся визуальные доказательства.
Специалисты предполагают, что украинским силам, возможно, придется проводить контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а российские усилия, направленные на то, чтобы усложнить или предотвратить вывод украинских войск, могут стать достаточно изнурительными.
Ключевые выводы ISW за 16 февраля:
- Германия и Франция подписали двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Украиной 16 февраля.
- Официальные лица НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет значительную угрозу безопасности Альянса.
- Данные независимых российских опросов свидетельствуют о том, что большинство россиян в основном апатично относятся к войне России в Украине, особенно те россияне, которые лично не потеряли членов семьи в Украине и, таким образом, могут полностью избегать мыслей о войне.
- Российская реакция на сообщение о смерти заключенного оппозиционного политика Алексея Навального 16 февраля была относительно приглушенной.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, к северо-западу от Бахмута, а также вблизи Авдеевки.
- Путин продолжает позиционировать себя как вовлеченный и эффективный лидер военного времени.
- Подконтрольные России суды в оккупированной Украине продолжают выносить суровые приговоры украинским военнопленным.