ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 танков врага

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 захватчиков, 11 танков и 28 артиллерийских систем врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили: