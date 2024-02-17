Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые

В течение суток 16-17 февраля российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины - были атакованы 99 населенных пунктов и 89 объектов инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны, Харьковская ОВА, Херсонская ОВА.

В общем оккупанты атаковали из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация.

В частности, в 2:35 ночи россияне обстреляли Купянск, были травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Днем 16 февраля во время обстрела Чугуевского района погиб 52-летний мужчина.

В Изюмском районе, в поле на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил осколочное ранение.

На Херсонщине из-за атаки россиян ранены два человека.