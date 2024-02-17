Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые
В течение суток 16-17 февраля российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины - были атакованы 99 населенных пунктов и 89 объектов инфраструктуры, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Минобороны, Харьковская ОВА, Херсонская ОВА.
В общем оккупанты атаковали из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация.
В частности, в 2:35 ночи россияне обстреляли Купянск, были травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
Днем 16 февраля во время обстрела Чугуевского района погиб 52-летний мужчина.
В Изюмском районе, в поле на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил осколочное ранение.
На Херсонщине из-за атаки россиян ранены два человека.