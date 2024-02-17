CNN узнало, с чем связано беспокойство США, по российскому ядерному оружию в космосе

Деятельность России, которая в последние дни привела к беспокойству угрозой национальной безопасности США, связана с созданием ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников, сообщает Европейская правда.

Подробности узнал телеканал CNN от трех источников в секторе безопасности США.

Оружие, которое разрабатывает РФ, известное среди военных космических экспертов как ядерная ЭМИ (электромагнитная помеха). Она создает импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые даже в условиях космоса способны вывести из строя спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Как пояснили источники CNN, США годами отслеживали усилия России по разработке противоспутникового оружия, в том числе и ЭМИ. Но недавно американская разведка узнала, что Россия достигла прогресса в разработке ядерного электромагнитного импульса.

Один из собеседников телеканала объяснил, что концепция этого оружия возникла еще в конце Холодной войны.

По его словам, для США опасность заключается в том, что в космосе образуется совокупность выведенных из строя спутников, которое "станет опасным для любых новых спутников, которые мы можем попытаться запустить для замены или ремонта существующих спутников".

Оружие потенциально может уничтожить целые группы малых спутников, например Starlink компании SpaceX, которые использует Украина в войне с Россией. Разведка США оценивает, что теоретическое применение такого оружия для РФ будет крайней мерой, потому что заденет и ее спутники также.

Пока непонятно, какого именно прогресса Россия достигла в технологии ядерной EMI.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.