СМИ: Производитель Oreo и Milka отчитался о самых больших прибылях в России

Компания-производитель сладостей Mondelez, которая внесена в список спонсоров войны от НАПК отчиталась о "самых больших чем когда-либо" доходах своего российского бизнеса, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документацию Mondelez, с которой ознакомилось издание.

В своем заявлении в 2023 году компании отмечала, что ее бизнес в России обеспечивает "стабильное хранение товаров, которые являются ежедневными продуктами питания для обычных людей", и что приостановление деятельности "означало бы отключение части продовольствия для многих семей, которые не имеют никакого отношения к войне".

Компания также заявила о прекращении инвестиций в рекламу и полную автономию для российского филиала.

Кроме этого, в компании отметили, что "Продукты, продаваемые в России, теперь производятся и распространяются на местном уровне, без импорта готовой продукции из Европы в Россию или экспорта из России в Европу".

Впрочем, согласно запискам, с которыми ознакомилось Reuters, российский филиал Mondelez получил нового гендиректора, который подчиняется лицу, которое в свою очередь подчиняется президенту Mondelez в Европе, Винсу Груберу.

13 февраля в отдельной служебной записке Грубер сообщил, что новым генеральным менеджером в России станет Алексей Блинов. Согласно данным LinkedIn, Блинов является финансовым директором компании Mondelez, базирующейся в Москве.

В своем годовом отчете, опубликованном в начале этого месяца, компания заявила, что ее российский бизнес является более прибыльным, чем когда-либо прежде.

Напомним:

В мае 2023 года нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

В июне 2023 года, Mondelez International столкнулся с растущим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за постоянного присутствия в России.

По результатам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долл (+303% за год), выручка - более 1 млрд долл (+38% за год). Бюджет страны-агрессора компания пополнила на более 61 млн долл налогов.