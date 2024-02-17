В ООН заявили, что не могут проверить, бьют ли по Украине ракетами КНДР
В ООН заявили, что не могут проверить сообщения о том, что Россия атакует Украину ракетами, которые были сделаны в Северной Корее, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Он заявил, что у ООН нет возможности проверить информацию о "использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".
"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", - сказал Дюжаррик.
КНДР передала РФ ракеты
Напомним, в декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства для обстрелов Украины.