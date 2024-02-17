Умеров: Коалиция дронов официально стартовала
Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Украинская правда.
Об этом передает Минобороны.
Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании - за эту важную инициативу.
В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию является открытым для желающих стран.
"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины".
Справка: Кроме Латвии, Великобритании и Украины к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
Напомним:
Великобритания и Латвия передадут Украине тысячи беспилотников как солидеры большой международной коалиции.