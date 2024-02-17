Зеленский выступил на Мюнхенской конференции: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он говорил о выходе украинских сил из Авдеевки, критиковал отношение мира к РФ, а также назвал Владимира Путина головорезом, сообщает РБК-Украина.

Сайт собрал главные заявления украинского президента в Мюнхене.

Полное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности:

Сколько мир будет терпеть Путина

В начале речи Зеленский напомнил, что война в Украине представляет угрозу всему миру, сколько это война против любых правил.

"Но как долго мир позволит России оставаться такой? Это главный вопрос сегодня. Чем дольше будет продолжаться эта российская агрессия против мирового порядка, основанного на правилах, тем большие изменения она провоцирует. Возможно, людям придется жить в мире, где локальные войны не останутся локальными - любая вспышка войны рискует превратиться в глобальную катастрофу" , - сказал он.

По словам Зеленского, использование продовольствия или миграции как оружия может нарушить существующие региональные балансы и взорвать многие политические системы - не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.

"Возможно, Европу ждут времена, когда вопрос о применении статьи 5 Договора о НАТО будет стоять вовсе не перед Вашингтоном, а скорее перед европейскими столицами. Таких "возможно" сотни. 23 февраля 2022 ни одного из них не существовало. Теперь они стали частью реальности. И чего нам не хватает в этой реальности? Безопасности. Безопасности. Ни самому большому, ни самому маленькому государству" , - добавил президент.

Об Авдеевке

В своей речи Зеленский вспомнил Авдеевку, из которой сегодня ночью вышли украинские военные. Он подчеркнул, что это произошло из-за недостаточной поддержки Украины со стороны международных партнеров.

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются лишь дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий" , - заявил президент.

Позже, отвечая на вопрос, Зеленский объяснил, что решение о выходе из Авдеевки было правильным, профессиональным и справедливым, а также целью сохранения личного состава.

"Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи" , - сказал он.

Путин - головорез

Кроме того, Зеленский подверг критике мир за недостаточно жесткое отношение к Путину и назвал российского диктатора головорезов.

"После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства, он головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. Прибытие на его инаугурацию, рукопожатие, восприятие его как равного - было бы презрением к природе политической власти" , - сказал глава государства.

Президент добавил, что у Путина два выхода - либо сесть на скамью подсудимых, либо быть убитым одним из своих приспешников.

"У него только две опции - быть на скамье подсудимых или быть убитым, одним из его приспешников. Уничтожение источника дестабилизации - наша задача, и это справедливо" , - заявил Зеленский.

Также он призвал сделать все возможное, чтобы победить российский режим.

"Мы должны делать не что-то, а все возможное, чтобы нанести поражение агрессору. Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят" , - подчеркнул президент.

Справедливая мобилизация

Комментируя вопрос мобилизации, Зеленский подчеркнул, что она должна быть справедлива. А "справедливость" заключается в том, что идущих на ротацию военных должны заменять профессиональные и подготовленные солдаты.

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация" , - заявил президент.

Зеленский добавил, что для защиты и обороны страны нужно одно количество людей, а для контрнаступления - другое.

"Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом" , - объяснил он.

Украина удивит Россию дронами

Зеленский рассказал о развитии отечественного производства дронов и систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, Украине есть чем удивить Россию на поле боя в этом году.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии" , - сказал он.

Но президент добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

О Трампе

Когда Зеленского спросили о кандидате в президенты США Дональде Трампе, тот ответил, что не раз приглашал его в Украину, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит война.

"Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война" , - подчеркнул президент.

Вступление Украины в НАТО

Зеленский также прокомментировал ситуацию со вступлением Украины в НАТО. Он поблагодарил альянс за важные решения, принятые на Вильнюсском саммите в прошлом году, которые дали толчок на пути евроатлантической интеграции.

Однако украинский президент отказался комментировать сроки вступления Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос следует адресовать генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.