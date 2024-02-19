Хуситы атаковали грузовое судно вблизи Йемена

Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно под флагом Белиза подверглось атаке недалеко от Йемена в проливе Баб-эль-Мандаб, соединяющем Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.﻿ Об этом заявили в британской морской охранной компании Ambrey, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Моха. Нападение произошло, когда корабль направлялся на север во время путешествия из Хор-Факкана (Объединенные Арабские Эмираты) в Варну (Болгария).

Взрыв, произошедший в непосредственной близости от судна, привел к повреждениям на нем.

В результате происшествия экипаж не пострадал и находится в безопасности.

"Частно загруженное судно ненадолго замедлилось с десяти до шести узлов и отклонилось от курса, а затем связалось с ВМС Джибути (страна в Восточной Африке, - ред.), прежде чем вернуться к своему предыдущему курсу и скорости" , - говорится в сообщении Ambrey.

Зарегистрированное в Британии судно эксплуатируется в Ливане.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. А 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

На днях хуситы атаковали ракетой в Красном море танкер под панамским флагом, который перевозил сырую нефть в Индию, а вышел из российского черноморского портового города Новороссийск.

Операция США и Британии по защите судоходства от нападений хуситов

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Позже американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

Добавим, недавно сообщалось, что береговая охрана США перехватила партию оружия из Ирана, направлявшуюся к повстанцам-хуситам в Йемене. А 17 февраля военные США нанесли пять ударов с целью самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.