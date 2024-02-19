В НАТО обеспокоены возможным нападением РФ из-за ослабления позиции США – Bloomberg

Лидеры стран Североатлантического союза (НАТО) опасаются нападения России на одного из них. К такому выводу их подталкивают сомнения в сохранении США своей традиционной роли защиты Европы, как части Альянса.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Агентство констатировало рост тревоги среди европейских союзников президента США Джо Байдена. Они осознают, что находятся в периоде, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя в Украине, США могут сократить помощь странам НАТО, а лидеры и правительства этих стран сами сделали слишком мало для подготовки.

Такой пессимизм доминировал в разговорах в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги крупнейших геополитических угроз в мире.

Присутствующие высокопоставленные представители оборонных ведомств выразили обеспокоенность неспособностью США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.

Один из анонимных чиновников отметил, что по сравнению с решительностью предыдущих встреч, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

Агентство отмечает, что пессимизм и усиление опасений нападения России на конференции в Мюнхене спровоцировал и ряд последних событий, среди которых оккупация россиянами города Авдеевка в Донецкой области, смерть российского оппозиционера Алексея Навального и задержка Конгрессом США принятием пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который является противником помощи Украине и близким союзником Дональда Трампа, высказал мнение, которое разделяют многие члены его партии. Он заявил, что США необходимо переориентировать свою внешнюю политику на Азию, оставив меньше ресурсов на поддержку своих друзей по ту сторону Атлантики.

"Проблема Европы заключается в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, поскольку не проявляет достаточной инициативы. Американское "одеяло" безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться" , - сказал Вэнс на панельной дискуссии в Мюнхене.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, - главный претендент на должность следующего главы НАТО, - упрекнул тех, кто жалуется на риторику Трампа.

"Прекратите стонать, ныть и ныть о Трампе - мы не тратим больше на оборону и не наращиваем производство боеприпасов, потому что Трамп может вернуться. Мы должны это делать, потому что мы хотим это делать, ведь это в наших интересах" , - сказал Рютте.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предположила, что "американские чиновники, которые только что пересекли Атлантику, возможно, завоевали некоторые сердца и умы".

"Ощущение было такое, что, находясь здесь, они, возможно, лучше понимают, что стоит на грани" , - сказала она в интервью Bloomberg.

И добавила, что после встреч с сенаторами и представителями Конгресса она настроена оптимистично и надеется, что Палата представителей таки примет пакет финансовой помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Каллас также предупредила, что "время работает в пользу Путина".

Ее поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Речь идет не только о принятии правильного решения, но и о принятии правильного решения на ранней стадии" , - сказал он во время выступления в Мюнхене.

Мюнхенская конференция по безопасности-2024

С 16 по 18 февраля прошла ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в сфере глобальной безопасности. Одной из ключевых тем была финансовая помощь Украине.

Во время выступления на панели собрания, министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что через 5-8 лет Россия нападет на одну из стран ЕС и НАТО и призвал подготовиться к "худшему сценарию".

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.