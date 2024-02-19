Курс валют НБУ на 19 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 февраля, вырос на 2 коп до 37.9719 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 40.8919 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.7838 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 9 коп до 43.0911 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.4223 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 37.971 900 EUR Евро 40.891 900 GBP Фунт стерлингов 47.783 800 CHF Швейцарский франк 43.091 100 PLN Польский злотый 9.422 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.