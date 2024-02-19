Курс валют НБУ на 19 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 февраля, вырос на 2 коп до 37.9719 за 1 доллар.
Евро подорожал на 12 коп до 40.8919 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.7838 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 9 коп до 43.0911 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.4223 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.971900
|EUR
|Евро
|40.891900
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.783800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.091100
|PLN
|Польский злотый
|9.422300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.