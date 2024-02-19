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Курс валют НБУ на 19 февраля

Курс валют НБУ на 19 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 февраля, вырос на 2 коп до 37.9719 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 40.8919 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 47.7838 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 9 коп до 43.0911 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.4223 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.971900 +0.0235
EUR Евро 40.891900 +0.1201
GBP Фунт стерлингов 47.783800 +0.1567
CHF Швейцарский франк 43.091100 +0.0852
PLN Польский злотый 9.422300 +0.0326

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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