Израиль пригрозил расширить операцию на юге Сектора Газа

Израильские силы расширят военные операции в Рафахе, если заложники, удерживаемые ХАМАС, не будут возвращены до начала Рамадана, заявил в воскресенье министр военного кабинета Бенни Ганц, сообщает Украинская правда.

"Мир должен знать, и лидеры ХАМАСа должны знать - если до Рамадана наши заложники не будут дома - бои продолжатся в районе Рафаха.

Мы будем делать это скоординировано, способствуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Тем, кто говорит, что цена слишком высока, я говорю это очень четко: у ХАМАС есть выбор - они могут сдаться, освободить заложников, и граждане Газы смогут отпраздновать священный праздник Рамадан" , – заявил Ганц.

Ожидается, что священный месяц для мусульман начнется 10 или 11 марта.

Израиль заявил, что планирует расширить свои наземные операции в Рафахе чтобы уничтожить ХАМАС после терактов 7 октября.

Но растет беспокойство, что примерно 1,5 миллионам палестинцев, которые там находятся, не будет куда деваться.