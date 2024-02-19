На фронте за сутки 80 столкновений, больше атак под Марьинкой – Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили 18 атак окупантов на Марьинском направлении. Всего на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 19 февраля.

Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Желанне, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА Орлан-10.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.