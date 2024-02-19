В РФ заявили о сбитии двух украинских беспилотников в Брянской области

Утром, 19 февраля, территорию Брянской области атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.﻿ Об этом заявил губернатор Брянской области Александра Богомаз, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ" , - написал он.

Губернатор Брянской области заявил, что в результате ущерба БпЛА, якобы, никто не пострадал. В то же время, он отметил, что на месте работают "оперативные службы".