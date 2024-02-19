ФСБ заявила, что предотвратила убийство "чиновника" в Запорожской области

Федеральная служба безопасности России утверждает, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области", сообщает Украинская правда.

В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.

ФСБ показала, как человек "под видом инвалида закладывал бомбу под машину".

При попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и его "нейтрализовали".