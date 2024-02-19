Банки ОАЭ начали закрывать счета российских компаний и физлиц – СМИ

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.﻿ Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов, работающих в ОАЭ, и представителя объединения "Деловая Россия", сообщает Экономическая правда.

Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. О проблеме знают в правительстве РФ, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал изданию близкий к Кабмину РФ источник.

"Сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят" , - сообщил газете представитель "Деловой России".

По его словам, банки ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, владельцы которых являются гражданами России, "в том числе и по непрозрачным причинам".

Отмечается, что банки ОАЭ начали ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством РФ осенью 2023 года. Тогда кредитные организации перестали принимать платежи из России.

"В цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге, но с февраля 2024 года и он отказался от сотрудничества, расчеты теперь ведутся в криптовалюте.

Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложнилась ситуация с банковским обслуживанием" , - рассказали собеседники издания.

"Ведомости" отмечают, что ограничения для клиентов-россиян банки ОАЭ ввели до того, как в декабре 2023 года США объявили о вторичных санкциях. Источники газеты предполагают, что это может быть связано со значительной долей иностранных акционеров в крупных кредитных организациях.

Собеседники издания отметили, что открыть счет в банках ОАЭ для физических или юридических лиц из России все еще возможно, но процедура занимает больше времени, а ускорить ее могут личные знакомства с представителями местных элит.