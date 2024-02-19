Американский сенатор уверен, что Трамп не откажется от НАТО

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заверил европейских союзников, что даже в случае возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента они смогут рассчитывать на поддержку США. Об этом он сказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности накануне, сообщает Европейская правда.

В то же время сенатор отметил, что послание Трампа и его коллег-республиканцев правого толка заключается в том, что "Европа должна быть немного более самодостаточной", когда речь идет об их обороне.

По его словам, если Европа действительно верит, что президент России Владимир Путин является "экзистенциальной угрозой", то такие экономические лидеры, как Германия, "должны активизироваться".

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.