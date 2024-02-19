В Мининфраструктуре отреагировали на блокаду автобусов на границе с Польшей

Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, в социальных сетях распространяется видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Кубраков заявил, что "женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов".

По его словам, подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами "для разрушения искусственного конфликта между нашими странами".