НАТО было слишком оптимистичным относительно войны в Украине – адмирал

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистично настроен" относительно хода войны РФ против Украины в 2023 году, сообщает Европейская правда.

По словам адмирала, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожными, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году".