НАТО было слишком оптимистичным относительно войны в Украине – адмирал
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистично настроен" относительно хода войны РФ против Украины в 2023 году, сообщает Европейская правда.
По словам адмирала, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".
Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожными, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году".
"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, является замечательным", – добавил Бауэр.