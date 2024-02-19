Литва призвала ЕС рассмотреть новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен рассмотреть новые санкции против РФ в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.﻿ Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Ландсбергис отметил, что в понедельник у европейских министров будет возможность заслушать жену Навального Юлию.

"Мы должны говорить о санкциях, как мы делали это в прошлом. Я имею в виду, это ужасное напоминание, но каждый раз, когда в России убивают оппозиционера, Европа принимала санкционные пакеты. Это самое малое, что бы мы могли сделать" , – сказал глава литовского МИД.

Затем, по его словам, ЕС должен был бы требовать от РФ выдачи тела Навального для надлежащего захоронения.

"Это самое малое, что мы могли бы сделать" , – добавил Ландсбергис.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.