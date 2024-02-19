ГПСУ пока не получала информацию о полной блокаде польской границы

У украинских пограничников нет информации о полной блокаде границы с Украиной польскими протестующими. В настоящее время остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно осложнено для грузовых транспортных средств. При этом, среди этих шести - 4 являются крупнейшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн" , - сказал он.

Кроме того, по словам Демченко, у оставшихся трех направлений есть свои особенности.

"Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления - это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях" , - констатировал спикер.

Ситуация на границе на утро

Заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

"Больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец". К тому же напомню, что по направлению КПП "Ягодин" вчера и часть дня субботы вообще не пропускались грузовики в обоих направлениях. А сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск. Это в зависимости от действий, предпринимаемых протестующими. И собственно в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Но пока мы не подтверждаем, что хоть какое-то движение будет происходить в направлении Польши" , - говорит Демченко.

Также он отметил, что незначительное движение фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовиков фиксируются и по направлению пункта пропуска "Шегини".

"Более или менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска "Краковец". И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами" , - добавил спикер.

Ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам. При этом ранее в Госпогранслужбе предполагали, что польские протестующие на границе с Украиной, вероятно, не пропускают не только обычные грузовики, но и фуры с гуманитарными грузами.