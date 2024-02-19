Мать Навального не пустили в морг: продлили сроки "проверки"
Утром 19 февраля Людмила Навальная приехала к моргу в Салехарде, где должно бы находиться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сообщает Украинская правда.
"Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают.
В СК (Следственном комитете РФ – ред.) матери и адвокатам сказали, что проверка смерти Навального продлена. Сколько еще она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему "не установлена". Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого", – отметила Ярмыш.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Алексеем Навальным в 2011 году, Иван Жданов отметил:
"Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки – и так и не отдали ничего".