Япония стала крупнейшим донором финпомощи Украине – Минфин

В первые месяцы 2024 года Япония стала крупнейшим донором финансовой поддержки для Украины. Всего в первом квартале ожидается, что помощь составит около 2,2 млрд долларов.﻿ Об этом заявили в Министерстве финансов, сообщает Экономическая правда.

"Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Прямая бюджетная помощь – не исключение. Япония уже оказала поддержку на сумму свыше 4,6 млрд долл, в том числе около 372 млн долл – в форме грантов" , – говорится в сообщении ведомства.

Средства от Японии на бюджетную поддержку были привлечены через пять проектов Всемирного банка: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE и Development Policy Loan. А также через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

В 2024 году Украина рассчитывает привлечь 37,3 млрд долларов от международных партнеров на социальную и гуманитарную сферы.