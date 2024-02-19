Премьер Армении: Народ Украины дружественный нам, мы не союзник РФ

Армянский премьер-министр Никол Пашинян повторил, что его страна не является союзником РФ в ее войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Пашинян сказал, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, получивших независимость после распада Советского Союза.

Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.

Армянский премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Беларусь решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.