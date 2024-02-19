Оккупанты "зачищают" Авдеевку, пытаются наступать – спикер ВСУ

Российские военные "зачищают" Авдеевку после отхода украинских сил с занимаемых позиций 18 февраля. Кроме того, перегруппировываясь, оккупанты наступают на других направлениях. Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Россияне проводят перегруппировку. Они достигли своих каких-то тактических целей на Авдеевском направлении. Они, проводят, к сожалению, имеют такую возможность проводить "зачистку" в Авдеевке. Потому что это все же город, значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло короткое время, чтобы это произошло" , - сказал он.

На подразумеваемый вопрос под зачисткой спикер сказал, что "это происходящее в городе, из которого вышли все силы".

"В том числе и то, что вы сказали (работа с ДРГ, разминирование и т.п. - ред.)" , - констатировал Лиховий.

Ситуация на Таврическом направлении

Как добавил военный, в операционной зоне ОВГУ "Таврия" ситуация контролируемая.

"Противник зализывает раны. Пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Также несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и вражеской авиации" , - преодолевал спикер.

В частности, по его словам, за прошедшие сутки на всей операционной зоне зафиксировано на всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" 26 авиаударов.