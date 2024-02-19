Поезда на границе с Польшей курсируют без осложнений – "Укрзализныця"

Пассажирские и грузовые поезда на границе с Польшей пока курсируют без осложнений. ﻿ Об этом заявили в "Укрзализныце", сообщает Экономическая правда.

В компании также сообщили, что они сотрудничают с пограничниками, посольством Украины в Польше и Министерствами развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерством иностранных дел в контексте блокирования границы польскими фермерами.

Вчера, 18 февраля польские фермеры заблокировали движение пассажирского поезда Киев-Хелм, в котором было 260 пассажиров, большинство из которых - женщины и дети. После вмешательства польской полиции и железнодорожников движение было восстановлено.