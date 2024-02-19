Нардепа от "Слуги народа" будут судить за 85 тысяч долларов взятки
Народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько будут судить за получение 85 тысяч долларов США за аренду земли. Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает Украинская правда.
"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тыс. долларов США неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель", – говорится в сообщении.
Антикоррупционеры не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют, что это нардеп Анатолий Гунько, разоблаченный в 2023 году.
В рамках досудебного расследования установлено, что депутат, который одновременно был председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия.
Нардеп высказал просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов США - из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.
Народный депутат и двое его сообщников были разоблачены "с поличным" сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тыс. долларов США.
Сообщается, что на сегодня обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлены в ВАКС для рассмотрения по существу. Материалы в отношении еще одного человека выделены в отдельное производство в связи с его розыском.